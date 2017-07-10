T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hamile kadın ve bebeğini öldüren zanlının, engelli kıza istismardan da yargılandığı ortaya çıktı!

Birol Karacal'ın, yargılandığı cinsel istismar davasının 8 yıldır devam ettiği bildirildi

10 Temmuz 2017 20:10

Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde, Suriyeli 9 aylık hamile kadın ve 11 aylık bebeğini arkadaşıyla birlikte hunharca öldürmekten tutuklanan Birol Karacal'ın, 2009 yılında engelli bir genç kızı kaçırarak cinsel istismarda bulunmaktan önce 15 yıl 10 ay hapis cezası aldığı, ancak itirazlar nedeniyle 3 kez yapılan yargılama nedeniyle 8 yıldır davanın Yargıtay aşamasında olduğu ortaya çıktı.

DHA’da yer alan habere göre, geçen hafta perşembe günü 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun'u tecavüz edip öldüren, 11 aylık bebeğini boğan Birol Karacal ile Cemal Bal tutuklanarak Kocaeli F Tipi Cezaevi'ne konuldu. Soruşturma sırasında zanlılardan Birol Karacal'ın 4 Haziran 2009 tarihinde F.Y. adlı engelli kızı kaçırarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı belirlendi.

Hakkında Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Hürriyeti tahdit' ve 'Basit cinsel istismar' suçlamasıyla dava açılan Birol Karacal'a mahkeme cinsel istismardan 8 yıl 4 ay, hürriyeti tahdit suçundan da 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 15 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verdikten sonra dava Yargıtay'a gönderildi.

 

2 yıl cezaevinde kaldı


Yargıtay aşamasında Birol Karacal'ın avukatları karara itiraz edince Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozarak yargılamanın yeniden yapılmasını istedi. Bu sırada 5 Haziran 2009 tarihinden beri Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde yatan Birol Karacal 30 Haziran 2011 tarihinde tahliye edildi.

Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez yapılan yargılamada mahkeme 8 Eylül 2012 tarihinde bu kez Birol Karacal'a 'Hürriyeti tahdit' suçundan 2 yıl 6 ay, 'basit cinsel istismar' suçundan 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Mahkemenin bu kararını Yargıtay 14'ncü Ceza Dairesi 'Hürriyeti tahdit' suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onarken, 'basit cinsel istismar' suçundan verilen cezayı ise sanık lehine bozdu. Bu bozma kararı sonrasında Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez yargılanan Birol Karacal, 2015 yılında karara çıkan davada bu kez de 'basit cinsel istismar' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Bu suçtan da halen dosya Yargıtay'da bulunuyor.

 

ETİKETLER

birol karacalhamilecinsel istismar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24