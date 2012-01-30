-Hamile kadın soba zehirlenmesinden öldü İSTANBUL (A.A) - 30.01.2012 - Maltepe'de, 7 aylık hamile kadın ile dedesi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek sebebiyle hayatını kaybetti. Gülensu Mahallesi Seyran Sokak'ta Gündoğdu ailesinin oturduğu tek katlı binada gece uyanan Hakkı Gündoğdu (30), odanın içerisindeki gaz kokusunu hissederek komşularına haber verdi. Komşularının sağlık ekiplerini çağırmasına üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Hakkı Gündoğdu'nun eşi Süreyya Gündoğdu (24) ile dedesi Hüseyin Gündoğdu'nun (85) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü anlaşıldı. Yarı baygın haldeki Hakkı Gündoğdu ise Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Süreyya Gündoğdu ile Hüseyin Gündoğdu'nun cesetleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.