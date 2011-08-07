-HAMİLE KADIN EŞİNİ ARKADA BIRAKMADI KONYA (A.A) - 07.08.2011 - Konya'da 10 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangında evlerinde mahsur kalan 6 aylık hamile kadın ile eşini itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Gökhan Sokak'taki 10 katlı apartmanın ikinci katından alevler yükseldiğini fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ve yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan Mehmet Ali Dikicioğlu (28) ile 6 aylık hamile eşi Gülhan Dikicioğlu'nu (27) yangın merdiveni kullanarak kurtardı. İtfaiye ekiplerinin önce kurtardığı genç kadın, kocasının da bir an önce kurtarılması için ''Ne olur kocamı da kurtarın'' diyerek yardım istedi. Dumandan etkilenen çift ile Cengiz Aslanpınar (18), Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangının söndürüldüğü, nedeninin belirlenmesine çalışıldığı bildirildi.