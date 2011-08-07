T24 LogoT24 Logo
Gündem

HAMİLE KADIN EŞİNİ ARKADA BIRAKMADI KONYA (A.A)

07 Ağustos 2011 14:04

-HAMİLE KADIN EŞİNİ ARKADA BIRAKMADI KONYA (A.A) - 07.08.2011 - Konya'da 10 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangında evlerinde mahsur kalan 6 aylık hamile kadın ile eşini itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Gökhan Sokak'taki 10 katlı apartmanın ikinci katından alevler yükseldiğini fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ve yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan Mehmet Ali Dikicioğlu (28) ile 6 aylık hamile eşi Gülhan Dikicioğlu'nu (27) yangın merdiveni kullanarak kurtardı. İtfaiye ekiplerinin önce kurtardığı genç kadın, kocasının da bir an önce kurtarılması için ''Ne olur kocamı da kurtarın'' diyerek yardım istedi. Dumandan etkilenen çift ile Cengiz Aslanpınar (18), Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangının söndürüldüğü, nedeninin belirlenmesine çalışıldığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24