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HAMİLE KADIN EROİNLE YAKALANDI ADANA (A.A)

07 Temmuz 2010 13:32

-HAMİLE KADIN EROİNLE YAKALANDI ADANA (A.A) - 07.07.2010 - Adana'da 5 aylık hamile kadın ve eşi, uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ''torbacı'' olarak tabir edilen uyuşturucu satışına yönelik Can G. (28) ve 5 aylık eşi Pınar G'yi (23) takibe aldı. Bir avukatın yanında çalıştığı öğrenilen çift Belediyeevleri Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapmak isterken ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Kadın polisin hamile Pınar G'nin çantasında yaptığı aramada kullanıma hazır halde toplam 92 paket eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılardan Pınar G'nin, suçu kabul etmeyerek, ''Benim hiçbir şeyden haberim yok. Çantama eşim koymuş'' dediği öğrenildi.

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