-HAMİLE KADIN BEBEĞİYLE TREN KAZASINDA ÖLDÜ ADANA (A.A) - 14.04.2011 - Adana'da, dün hemzemin geçitte meydana gelen kazada ağır yaralanan 8 aylık hamile hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Atakent Mahallesi Dadaloğlu Bulvarı'ndaki kontrollü hemzemin geçitten bariyerleri kapalı olmasına rağmen eşiyle birlikte motosikletle geçmeye çalışırken trenin çarpması sonucu ağır yaralanan 8 aylık hamile Gülay Kor (22), Yüreğir Başkent Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu arada, Kor'un bebeğinin de kurtarılamadığı bildirildi. Atakent Mahallesi Dadaloğlu Bulvarı'ndaki kontrollü hemzemin geçitten dün bariyerleri kapalı olduğu halde geçmeye çalışan 01 YN 729 plakalı motosiklet sürücüsü Mahir Kor (25) trenin çarpması ölmüş, motosikletin arkasında bulunan 8 aylık hamile eşi ise ağır yaralı olarak Yüreğir Başkent Hastanesi'ne kaldırılmıştı.