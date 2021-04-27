Hamile kadın aynı anda Koronavirüs'e ve domuz gribine yakalandı

Gaziantep'te 34 yaşındaki 24 haftalık gebe Fatma Yıldız, anı anda hem Koronavirüs'e hem de domuz gribine yakalandı. Yıldız, GAÜN Hastanesinde gördüğü tedaviyle iki hastalıktan da kurtularak, tekrar sağlığına kavuştu.

Koronavirüs teşhisi sonrası durumu ağırlaşan Fatma Yıldız, hastaneye kaldırıldıktan sonra birtakım testlere tabi tutuldu. Karaciğer testleri referans dışı çıkan, yoğun bakım ünitesine girişte oksijen değerleri çok düşük seyreden hasta Fatma Yıldız, 12 gün yaşam destek makinesine bağlı olarak uyutuldu. Dirençli yoğun bakım enfeksiyonu da gelişen hasta, bu süre zarfında yoğun bakım ekibinin gayretiyle ve başarılı tedavisiyle hayata tutundu. Hasta Fatma Yıldız ve bebeği sağlıklı bir şekilde yoğun bakım ünitesinden taburcu edildi.

Korona virüsün gebelerdeki seyri ile ilgili açıklamada bulunan GAÜN Hastanesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Gülseren Elay, “Korona virüsün gebelerde yüzde elli daha fazla komplikasyona neden olduğu, Oxfort Üniversitesinde yürütülen yakın zamandaki bir çalışmada gösterilmiştir. Araştırmacılar; gebede korona virüs tedavisinin satranç oynamaya benzediğini belirtmiştir. Bir sonraki hamle düşünülmeden atılırsa hastayı kaybedersiniz denilmiştir. Bizim de gözlemlerimiz bu yöndedir. Son zamanlarda korona virüs hastalarında karaciğer fonksiyon bozukluğunu sık görüyoruz. Bu durum karaciğerden atılan ilaçların verilmesini zorlaştırmaktadır” dedi.