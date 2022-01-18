Hamile hemşireyi darp eden saldırganlar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul'da 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.'yi darp eden 2 şüpheli, yeniden gözaltına alınarak, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Başakşehir'deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 4 hasta yakını, hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D.'yi tekmelerle darp etti. Şikâyetçi olan Gülhan D. ifadesinde "Odada bulunanlar 'Yapmayın, kadın hamile' demelerine rağmen saldırılarına devam ettiler" dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 zanlıdan ikisi yeniden gözaltına alındı.

TRT Haber’den Büşra Çelik'in haberine göre, adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 4 şüpheliden 2'si Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yeniden gözaltına alındı ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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