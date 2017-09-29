Hamile FETÖ şüphelisine doğum izni

Hakan AKGÜN/ SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan G.C. adlı kadın, doğum için özel bir hastaneye yatınca, polis hastaneye gidip kimlik tespiti yaptı. Ancak sosyal medya üzerinden ‘sezeryanla doğum yapan kadını gözaltına almak için polisler kapıda bekliyor’ paylaşımları üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yaptığı yazılı açıklamada, \"Hiçbir şekilde adı geçen hakkında gözaltına alma ve ifade alma işlemi yapılmamıştır. Hastaneden taburcu edildiğinde şüpheli, adli kontrol uygulamasına tabi tutulacaktır\" denildi.

Samsun\'da Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 9 aylık hamile G.C., doğum için Samsun’da özel bir hastaneye yatırıldı. Genç kadının burada olduğunu tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastaneye giderek kimlik tespiti yaptı. Kadının doğum sonrası taburcu olmasının ardından adli kontrol hükümlerinin uygulanacağı belirtildi. Sosyal medya üzerinden ‘sezaryenle doğum yapan kadını gözaltına almak için polisler kapıda bekliyor’ paylaşımları üzerine hem Vali Osman Kaymak, hem de Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili açıklama yaptı. Vali Osman Kaymak, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara aynı şekilde sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, \"27 Eylül 2017 tarihi itibariyle bazı sosyal paylaşım platformlarında ‘Bu kez adres Samsun! Liman Hastanesinde sezeryan ile doğum yapan G.C.\'yi gözaltına almak isteyen polis, hasta kapısında bekliyor’ şeklinde yapılan haberle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberde adı geçen şüpheli G.C. ile eşi C.C.\'nin FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduklarının tespit edilmesi üzerine haklarında Silahlı Terör Örgütü Üyeliğinden yürütülen soruşturmada, ifadeden kaçmaları ve uzun zamandır kendilerine ulaşılamaması nedeniyle adı geçenlerle ilgili olarak 07.07.2017 tarihinde yakalama kararı çıkartılmıştır. Bugün itibariyle şüpheli G.C.\'nin doğum yapmak üzere ilimizdeki özel bir hastaneye yatış yaptığının öğrenilmesi üzerine, sivil görevlilerce hastaneye gidilerek şüpheliye kimlik tespit işlem yapılmış ve akabinde görevliler hastaneden ayrılmışlardır. Hiçbir şekilde adı geçen hakkında gözaltına alma ve ifade alma işlemi yapılmamıştır. Hastaneden taburcu edildiğinde şüpheli adli kontrol uygulamasına tabi tutulacaktır. Bu açıklamalar dışındaki haber, yorum ve algı oluşturmaya yönelik değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.



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