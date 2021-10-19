T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hamile eşini öldüren sanığın cezasına indirim

Zanlının eşine ilk yardım yaptığı için iyi hal uygulandığı belirtildi

19 Ekim 2021 16:30

Konya'da hamile eşini bıçaklayarak Ali Rıza Yüzer'in cezasında indirim uygulandı. Zanlının eşine ilk yardım yaptığı için iyi hal uygulandığı belirtildi.

Konya'nın Çumra ilçesinde Ali Rıza Yüzer, 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i pompalı tüfekle öldürdü. Katil zanlısına verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası "iyi hal" indirimiyle müebbet hapse çevrildi. O davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Gerekçeli kararda, olayda tasarlama durumunun söz konusu olmadığı, sanığın tartışma sırasında kendisine hakim olamayarak olayı gerçekleştirdiği tespitine yer verildi.(DHA)

Konyahamileilk yardımtampıncezaindirim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24