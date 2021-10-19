Hamile eşini öldüren sanığın cezasına indirim

Konya'da hamile eşini bıçaklayarak Ali Rıza Yüzer'in cezasında indirim uygulandı. Zanlının eşine ilk yardım yaptığı için iyi hal uygulandığı belirtildi.
Konya'nın Çumra ilçesinde Ali Rıza Yüzer, 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i pompalı tüfekle öldürdü. Katil zanlısına verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası "iyi hal" indirimiyle müebbet hapse çevrildi. O davanın gerekçeli kararı açıklandı.
Gerekçeli kararda, olayda tasarlama durumunun söz konusu olmadığı, sanığın tartışma sırasında kendisine hakim olamayarak olayı gerçekleştirdiği tespitine yer verildi.(DHA)