Hamile eşine işkence yapmadan önce evde saklanıp çocukların uyumasını beklemiş

Mücahit YOLCU- Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te 29 yaşındaki Mehmet Ali Aşık\'ın 15 haftalık hamile ve 3 çocuğunun annesi olan eşi 26 yaşındaki Çağlar Aşık\'a bıçak ve tüfekle yaralamadan önce evinde gizlenip çocuklarının uyumasını beklediği ortaya çıktı. Hastanede tedavisi süren Çağlar Aşık ise bacağının kesildiğini bilmiyor.

Beydilli Mahallesi\'nde geçen pazartesi gece meydana gelen olayda iddiaya göre, işçi olarak çalıştığı fabrikadan 3 ay önce ayrılan Mehmet Ali Aşık, 1\'i erkek 3 çocuğunun annesi olan 7 yıllık eşi Çağlar Aşık\'ın ağzını bağlayıp tartaklayıp kollarından bıçakladıktan sonra, sol bacağına pompalı tüfekle ateş etti. Sol dizine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Çağlar Aşık, silah sesini duyanların çağırdığı ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan kadının parçalanan bacağı dizden kesilirken, Ortopedi Servisi\'nde tedaviye alındı.

BACAĞININ KESİLDİĞİNİ BİLMİYOR

Mehmet Ali Aşık, eşine yaptığı işkence sonrası gözaltına alınıp tutuklanırken, Çağlar Aşık\'ın kendine geldiği ve psikolojisinin iyi olmadığı belirtildi. Karnındaki 15 haftalık bebeğin, kadına ilaç verilebilmesi için alınmasını beklediklerini anlatan yakınları, Çağlar Aşık\'ın henüz bacağının kesildiğinden haberinin olmadığını ve olayın şokunu atlatamadığını söyledi.

EVDE SAKLANIP ÇOCUKLARIN UYUMASINI BEKLEMİŞ

Kemal ve Döne Sönmez çiftinin 2\'si kız 5 çocuğundan en küçüğü olan Çağlar Aşık\'ın ağabeyi Mustafa Sönmez, ablası ve eşi Mehmet Ali Aşık\'ın, 3 ay önce tartıştıklarını söyledi. Bu tartışmanın ardından babaevine dönen kardeşinin eşiyle yeniden barışması üzerine 2 ay önce babasının kendi binasındaki bir daireyi barışan çift için döşeyip yerleştirdiğini anlattı. Mustafa Sönmez, eniştesi Mehmet Ali Aşık\'ın, evde gizlenip eşinin çocukları uyutmasını beklediğini ve bu sırada evdeki bazı ziynet eşyalarını aldığını öne sürerek, şunları söyledi:

\"Amcam bize misafirliğe gelmişti. Kardeşim sofrayı toplayıp aşağıya, evine iniyor. Aşağıya indiklerinde kızlarını yataklarına yatırıyor. Küçük olan çocuğunu da minderin üzerine yatırıyor. Kendisi de o sırada başını yastığa koyuyor ve dalıyor. Eşi önceden gelmiş ve evi kurcalamış. Sonra bir elinde pompalı tüfekle, diğer elinde bıçakla gelip kardeşimi uyandırıyor. Kalkmasını söylüyor ve kardeşimi diğer odaya kadar sürükleyerek götürüyor. Kimse içeriye girmesin diye kapıyı kapatıyor ve kardeşime \'Senin bu gece buradan ölün çıkacak. Sen bu gece burada öleceksin\' diyor. Kardeşim ne suçunun olduğunu soruyor ama o durmuyor ve ellerine bıçak saplamaya başlıyor. Bağırınca ağzını kapatıp yumrukluyor. Üzerindeki elbiseyi yırtıyor ve ağzını bantlıyor. Bıçakla kollarına vuruyor. Kardeşim bağıramıyor, çırpınıyor ama kaçamıyor. Kaçmaya çalıştığı sırada pompalı tüfekle ayağına sıkıyor. Ayağı paramparça oluyor.\"



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