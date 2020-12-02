Hamile Covid-19 hastasını kabul etmeyen Medipol: Bakanlığın algoritmaları gereği

Medipol Sağlık Grubu, 9 aylık hamile olan 32 yaşındaki Dönüş Kılınç 'ın ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "'Kapıdan çevrilme' söz konusu dahi olamaz" ifadesini kullandı. Ancak Medipol'ün açıklamasının devamında, "Sağlık Bakanlığı algoritmaları gereği" hastanın başka hastaneye yönlendirildiği kaydedildi.

Medipol, "Özel hastane 'Covidli hamile bakmıyoruz' dedi, anne öldü" haberi ile ilgili açıklama yaptı. Medipol açıklamasında, "Kapıdan çevrilme' söz konusu dahi olamaz" dese de "Sağlık Bakanlığı algoritmaları gereği" hastanın başka hastaneye yönlendirildiğini savundu.

İstanbul'da yaşayan 9 aylık hamile olan 32 yaşındaki Dönüş Kılınç, Koronavirüs'e yakalandı. Sancıları artınca eşini 9 ay boyunca kontrol için gittiği Pendik Medipol Hastanesi'ne götüren Ramazan Kılınç hastaneden, "Pandemi hastanesi değiliz. Eşinizi kabul edemeyiz. Pandemi hastanesine götürün" yanıtını aldı. Kılınç ailesi iki hastane daha gezdi ancak 'prosedür' gerekçesiyle geri çevrildi. Eşi evde fenalaşan Kılınç bu kez başka bir özel hastanenin yolunu tuttu. Dönüş Kılınç, burada hemen ameliyata alındı ancak kurtarılamadı.

"Kapıdan içeri alınmadı"

Ramazan Kılınç, Hacı Bişkin'e yaptığı açıklamada, “Eşimin Koronavirüs'e yakalandığını söylediğimde bizi kapıdan içeri bile almadılar. Ben de hastane müdürünü aradım. Bana, 'İçerdeki hastaları korumak için Kovid'li hastaları kabul etmiyoruz. Biz pandemi hastanesi değiliz. Yönetim bu yönde karar aldı' dedi" ifadeleri ile karşılaştıklarını belirtti. Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'nin de 'Kovid'li hamile kadınlara tedavi yapamıyoruz" diyerek kendilerini eve gönderdiklerini anlatan Kılıç, eşini başka bir özel hastaneye götürdü. Ameliyata alınan Dönüş Kılınç burada vefat ederken çocuğu kurtarılabildi.

"Hasta, bilgilendirilip yönlendirildi"

Medipol Sağlık Grubu, Koronavirüs pozitif olduğu için hastayı kabul etmedikleri yönündeki haberi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "Sağlık grubu bünyemizde bulunan hastanelerimizde, hiçbir hastanın 'kapıdan çevrilmesi' söz konusu dahi olamaz" denildi.

Açıklamada hastanın kabul edildiğine yönelik bir ifade ise yer almazken, "Sağlık Bakanlığı algoritmaları kapsamında bilgilendirilmiş ve yönlendirilmiştir" denildi. Açıklamada “Haberlere konu olan hasta, hamilelik sürecinde Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin takipli hastası olup, 29.10.2020 tarihinde yapılan PCR testinin pozitif çıkması üzerine ve henüz doğum ile ilgili miadı dolmadığı için, o tarihteki uygulamalar ve Sağlık Bakanlığı algoritmaları kapsamında bilgilendirilmiş ve yönlendirilmiştir. Hastanın belirtilen tarihten sonra kurumumuza bizzat herhangi bir başvurusu olmamıştır. Bu kapsamda da "kapıdan içeri alınmaması" şeklinde bir olay da asla yaşanmamıştır. Sağlık grubu bünyemizde bulunan hastanelerimizde, hiçbir hastanın 'kapıdan çevrilmesi' söz konusu dahi olamaz. Yayımlanan bu haber, gerek kurumumuz ve gerekse sağlık çalışanlarımızda büyük üzüntü ve hayal kırıklığına yol açtı" ifadeleri yer aldı.