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'Hamile çocuk' skandalında 2 hastane personeline dava açıldı

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 2 personel hakkında kamu davası açıldı

20 Ocak 2018 00:22

İstanbul Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 5 ay içinde başvuran 115 çocuğun hamile olduğunun belirlenmesinin ardından resmi makamlara bildirimde bulunulmadığı iddiası ile igili, hastanede görevli 2 personel hakkında kamu davası açıldı.

Aile Bakanı Kaya hastanedeki hamile çocuk skandalına ilişkin, "Sürecin takipçisi olacağız. Sağlık bakanlığımız, adalet bakanlığımız, cumhuriyet başsavcılığı gerekli soruşturmaları başlattılar. Avukatlarımız da yerinde takip ediyorlar. Ailelerle ilgili de çalışmalarımız başlattık" diye konuşmuştu.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise, yaptığı açıklamada, 115 hamile çocukla ilgili İstanbul Valiliği'nin görevliler hakkında soruşturma izni vermediği iddilarına yanıt vermişti. Şahin, "Ya bizim kararımız onanacaktır, ya da bizim kararımız kaldırılarak yargılamanın önü açılacaktır" demişti.

İstanbul’da Suriyeli sığınmacıların yoğun yaşadığı Küçükçekmece’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerinin, 2017’nin ilk 5 ayında, 39’u Suriyeli, 38’i 15 yaşından küçük 115 çocuğun hamile olduğunu polise bildirmediği ortaya çıkmıştı. Skandal, hastanede görev yapan sosyal hizmet uzmanı Ş.İ.N.’nin, 1 Temmuz 2001 doğumlu bir çocuğun hamile olduğuna ilişkin kayıtların hastane sisteminde ve sosyal hizmetler biriminde tutulmadığını fark etmesiyle ortaya çıkmıştı.

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