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HAMİLE ANNESİNİ DÖVEN BABASINI ÖLDÜRDÜ İSKENDERUN (A.A)

07 Mart 2011 13:44

-HAMİLE ANNESİNİ DÖVEN BABASINI ÖLDÜRDÜ İSKENDERUN (A.A) - 07.03.2011 - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir genç, hamile olan annesini dövdüğü gerekçesiyle babasını tabancayla vurarak öldürdü. İskenderun'un Cırtıman köyünde, ailesini ziyarete gelen Mevlüt Y. (18), uyarmasına rağmen, hamile olan annesi Filiz Y'yi (39) döven babası Bestami Y'yi (41) tabancayla vurarak yaraladı. İskenderun Gelişim Hastanesine kaldırılan, vücuduna 10 kurşun isabet ettiği belirtilen Bestami Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Mevlüt Y'nin teslim olduğu ve suçunu itiraf ettiği, Filiz Y'nin de gözaltına alındığı bildirildi. Bu arada, Bestami Y'nin eniştesini öldürdüğü iddiasıyla hapiste yattığı, 5 yıl önce tahliye edildiği öğrenildi. Mevlüt Y'nin geçen yıl evlendiği ve eşinin hamile olduğu belirtildi.

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