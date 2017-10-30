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Hamdu Sena, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yol istedi

Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA)- RİZE'nin İkizdere ilçesinde, yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen 12 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'da konuğu olduğu Cumhur

30 Ekim 2017 14:44

Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA)- RİZE\'nin İkizdere ilçesinde, yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen 12 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda Ankara\'da konuğu olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a tereyağı ve bal hediye etti, yaylasına yol yapılmasını istedi.
Babası Atilla Bilgin ile Ankara\'ya giden Hamdu Sena Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'ndeki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katıldı. Üzerine yöresel kıyafet, ayağına lastik ayakkabı giyen Hamdu Sena, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a tereyağı ve bal ile kendisinin keçi yavruları ile Erdoğan\'ın kucağında kedi yavrusu bulunan fotoğraflarının yer aldığı tablo hediye etti. Erdoğan\'dan hayvanlarına baktığı yaylaya yol yapılmasını isteyen Hamdu Sena, ziyarete ilişkin fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştı.
Hamdu Sena Bilgin, bugün de Ankara\'da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba\'yı ziyaret edeceğini duyurdu.
HAMDU SENA\'YA BEĞENİ VE PAYLAŞIM REKORU
Hamdu Sena Bilgin\'in gündeme gelmesi, köyünde keçileri barınaktan çıkarmasıyla başladı. Evden uzaklaşırken, keçilerden biri doğum yapmaya başlayınca koşarak, eve dönen Hamdu Sena, okul çantasını aldıktan sonra doğum yapan keçinin yanına geldi. Keçiyi sırtına alan, yavrusunu da \'Tomi\' isimli çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan Hamdu Sena, karla kaplı dik yoldan evine doğru yürüdü. Bu sırada, 15 yaşındaki Ali Rahman da kız kardeşinin fotoğrafını çekti. Fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tekrar paylaşılarak, beğenildi.Hamdu Sena\'nın bu yaz döneminde de yaylada hayvanlarla geçirdiği anları yansıtan fotoğraf kareleri, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

FOTOĞRAFLI

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