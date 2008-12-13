'Hamdolsun' reklamlarda

Boyner Grubu'nun 'hınzır' markası T-box, bu kez ekonomik krizi ti'ye alan kampanyasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. “T-box kışınızı kolluyor” ve “Kriz kışınıza kaçmasın” ilanlarıyla yeni kış kampanyası “3 ürün alın, 2 ödeyin'i duyuran T-box, Amerika'da başlayan ve tüm dünyada etkisini gösteren finansal krizle kendi 'üslubunla' dalga geçti.



Akşam gazetesinin haberine göre; Rafineri Reklam Ajansı tarafından hazırlanan reklam kampanyasının nasıl doğduğunu T-box Genel Müdürü Doğan Kaşıkçı, şöyle anlattı: “Bu kampanyanın doğuş sebebi yine insanların krizle yatıp krizle kalkar olmaları. Herkeste bir moralsizlik var.



Biz T-box olarak buna dayanamıyoruz. 'T-box size iyi gelir' mottosuyla insanları bir şekilde güldürmek, mutlu etmek istiyoruz.Yılbaşı, insanların birbirine en çok hediye aldığı dönemlerden biri. Krizde insanların hediyesiz kalmasına gönlümüz elvermedi ve onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Herkes krizi konuşuyor. Bu yüzden biz de krizden bahsetmeden edemedik.”



“Kampanya çok yeni başladığı için henüz olumsuz bir tepki olmadı ve olacağını da beklemiyoruz” diyen Kaşıkçı, “Amacımız kimseyi incitmek, hakaret etmek değil... Bazen insanların unuttuğu gülmeyi onlara hatırlatıyoruz. Bizim dilimiz hep samimi ve biraz da cesur” dedi.



'Hamdolsun' da kampanyada



Kampanyanın ikinci reklam sloganı da 'Ya al ya terk et'. Reklam içeriğinde en ılımlı politik hareket olarak anlatılan kampanya şöyle tanıtılıyor:

T-Box yemedi içmedi, size layık olmak için nerdeyse sürmenaj oldu ama sonunda başardı. İşte tüm zamanların en ılımlı politik hareketi:

"3 alınız 2 ödeyiniz, olmadı çekiniz gidiniz" Evet, ya bu kampayayı seviniz ya bu diyardan gidiniz. Şaka şaka. Amaç laf olsun, torba dolsun. Hamdolsun.