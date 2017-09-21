Hamdi Ulukaya "Yaşayan En Büyük 100 İş Dehası" arasına girdi

Forbes'un 100. yıl özel sayısında "Yaşayan En Büyük 100 İş Dehası" lisstesinde bir Türk girişimci de yer aldı. Chobani markasının kurucusu Hamdi Ulukaya Forbes'un listesine girdi.

ABD’nin en büyük ekonomi dergilerinden biri olan Forbes, 100. yaşını kutlamak için hazırladığı “Yaşayan En Büyük 100 İş Dehası” listesinde, Türk girişimci Hamdi Ulukaya da yer aldı. Liste, “Forbes’un 100 yılını kutlamak üzere 100 girişimci, vizyoner ve kapitalizm kâhininden A’dan Z’ye bir ansiklopedi oluşturacak fikirleri derledik. Ortaya iş dünyasının en müthiş deneme yazısı koleksiyonu ve ticaret tarihinin en müthiş portre portfolyosu çıktı” sözleriyle tanımlandı.

Mevlana örneği

Vatan gazetesinin haberine göre Hamdi Ulukaya’ özel sayıda şu sözleriyle yer aldı:

"Mevlana, 'Sen yürümeye başlayınca yol kendiliğinden görünür' demiş. Harekete geçmenin, bir eylemde bulunmanın sihirli bir tarafı var; insana düşünmenin, yeni fikirler geliştirmenin kapısını açıyor ve bir ilerleme kaydettiğinizi hissettiriyor. Bu yüzden, oturup beklemeyin, yürümeye başlayın, merak etmeyin yol kendiliğinden görünür. Ayrıca her şeyi tek başınıza yapamazsınız, güvenebileceğiniz bir ekip şart."

Forbes’un özel sayısında Giorgio Armani, Jeff Bezos, Sheldon Adelson, Warren Buffett, Jack Dorsey, Bill Gates, Ratan Tata, Donald Trump, Ted Turner, Robert Smith, Mark Zuckerberg, Miuccia Prada, Eric Schmidt, Jeffrey Skoll, Leonardo Del Vecchio, yuri Milner, Michael Dell, Jim Collins, Jack Bogle, Bono gibi isimler de yer alıyor.