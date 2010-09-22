-HAMDİ SEDEFÇİ'YE BERAAT EDİRNE (A.A) - 22.09.2010 - Edirne'nin kurtuluşu resepsiyonuyla ilgili davetiye basımında ''ihaleye fesat karıştırmak'' iddiasıyla 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi ile bazı belediye çalışanları ve iki şirketin yöneticisi beraat etti. Davanın görülmesine bugün Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmada, tutuksuz sanıklardan davetiye firması sahipleri H.B. ve eşi S.B, belediye çalışanları K.P, C.K. ve K.K'nin hazır bulunduğu duruşmaya, Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi ile belediye çalışanları A.D ve N.T katılmadı. Mahkeme heyeti değişikliği nedeniyle zabıtların okunmasının ardından, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Cumhuriyet Savcısı, 20 Ocak 2010 tarihinde verdikleri mütalaayı aynen tekrar ettiklerini belirterek, haklarında suç işlediklerine dair yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı için sanıklardan Hamdi Sedefçi, A.D ile N.T'nin beraatını, ancak sanıklar K.K, C.K, K.P, H.B ile S.D'nin ihaleye ilişkin bilgilerin gizli kalması gerekmesine rağmen önceden açıkladıkları için cezalandırılmasını talep etti. Mütalanın ardından son olarak söz alan sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek beraatlarını talep etti. Bu arada sanık vekilleri de müvekkillerinin suçsuz olduklarını belirterek beraat talebinde bulundu. Karar için duruşmaya bir süre ara veren mahkeme, tüm sanıklar hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan cezalandırılmaları için kamu davası açılmış ise de sanıkların atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve yeterli hiç bir delil bulunmadığını belirterek, beraat kararı verdi. Hamdi Sedefçi'nin Vekili İbrahim Karakoç, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, müvekkilinin suçsuz olduğuna inandığını belirterek, ''Ben müvekkilimin suçsuz olduğuna inanıyordum. Karar bunu teyit etti'' dedi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2008 yılı Edirne'nin kurtuluşu resepsiyonuyla ilgili davetiyelerin basımında ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, bazı belediye çalışanları ve 2 şirket yöneticisi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 235. maddesi (ihaleye fesat karıştırma) kapsamında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.