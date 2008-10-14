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Spor

Hamdi Akın: "Dost acı söyler"

Hamdi Akın Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım hakkında önemli açıklamalar yaptı. Akın yaptığı açıklamaları da “Bu açıklamaların bir dost tavsiyesidi

14 Ekim 2008 03:00



Hamdi Akın Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım hakkında önemli açıklamalar yaptı. Akın yaptığı açıklamaları da “Bu açıklamaların bir dost tavsiyesidir” şeklinde nitelendirdi.


Akın şöyle devam etti: “Bu açıklamalarımın ardında bilimsel gözlemler yatmaktadır. Bu açıklamalar şahsi tespitlerimdir. Fenerbahçe’ye adaylık konusuyla bir ilgisi yoktur ve tamamıyla Fenerbahçe’nin menfaatleri içindir.”

Hamdi Akın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aziz Yıldırım'ın futboldaki başarısızlığını stres yönetimini iyi yapamamasına bağlıyorum. Rahat olmadığı, arkadaşları ile ilişkilerini de bu rahatlık içinde kurmadığı için, baskı ve huzursuzluk ortamı; kendisine, yönetime ve futbolculara yansıyor.

Bu stresi üzerinden atabilirse, çevresi ve insanlarla barışık hale gelirse, 24 saatini bu işe ayırmış bir başkan olarak, zamanında yapmış olduğu fedakarlığın karşılığını alır.

Çevresine sempati ile bakmasında büyük yarar var. F.Bahçe'yi sempatik kılmak şu anda başarıyı getirir. Aziz Yıldırım bu işi isteyerek veya istemeyerek yapmıyor.

Futbolun bir spor, oyun, eğlence olduğunu kabul ederek bu başkanlığı yapsa, çok başarılı olacağını düşünüyorum. Ancak bunu böyle değil, ailesinin, şirketinin, yönetiminin, arkadaşlarının, basının sorunu haline getiriyor. Bu yüzden herkes ile kavga ediyor. Çeşitli dönemlerde kavga etmediği adam sayısı çok az. Şu anda ilişkisinin iyi olduğu insanlara bakalım; zamanında kavga etmiş. Kavga ettikleri ile de zamanında iyi geçinmiş.

Ben onu kulübü stresli yönettiği için eleştiriyorum. Bu da herkesi etkiliyor. Durup dururken kameraman ile kavga ediyor. Ama adamın işi o. Oraya onu çekmek için gelmiş. Lüzumsuz yere tansiyon yükseliyor, huzur kalmıyor. Sıkıntı budur.

Bu tavır, baskı ortamı yaratıyor ve futbol takımının tüm dinamikleri bunu hissediyor.

Her işe karıştığı, her şeyi bildiği için yönetim kurulu üyelerinin toplantılarda diyecek bir şeyi kalmıyor. Kulübün içindeki her olaya profesyoneller kadar vakıf.

Görevler yöneticilerde olmadığı için, kimse inisiyatif almıyor, bir şey söyleyemiyor. Çünkü başkan hepsinden daha çok işlerin içinde. Bu nedenle yönetim kurulu toplantıları çok kısa sürerdi, 10 dakikada biterdi.”


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