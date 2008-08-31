Hamburg'un muhteşem dönüşü

Dün akşam haftanın açılış maçında F.C. Köln, Karlsruhe deplasmanından üç puanla dönerek ilk üç puanını almıştı.



Monchengladbach 3 – 2 W.Bremen



Monchengladbach deplamanına giden Werder puansız döndü. 71. dakikada 3-0 geriye düşen Werder skoru 3-2 getirmeyi başarsa da son dakikalardaki beraberlik çabaları da sonuçsuz kaldı ve sahadan puansız ayrıldı.



Leverkusen 5 – 2 Hoffenheim



İki haftanın ardından ligin lideri olan Hoffenheim ise Leverkusen deplasmanından yenilgiyle ayrıldı. Gollü geçen maçta Leverkusen’in golleri sırası ile Haggui, Friedrich, Kiessling, Barnetta, Kiessling’den geldi. Hoffenheim gollerini ise Ibisevic ve penaltıdan Salihovic kaydetti.



Wolfsburg 2 – 2 Eintracht Frankfurt



Wolfsburg ise 1-0 geriye düştüğü Eintracht Frankfurt’u ağırladığı maçta skoru çevirmeyi ve öne geçmeyi başardı. Fakat skoru koruyamayan Wolfsburg maçın bitimine altı dakika kala Toski’nin golüne engel olamadı. İki takım birer puanla sahadan ayrıldı.



Bundeliga’da dün oynanan maçların sonuçları ise şöyle:



Bielefeld 2 – 4 Hamburg

Energie Cottbus 0 – 1 B.Dortmund

Leverkusen 5 – 2 Hoffenheim

Monchengladbach 3 – 2 W.Bremen

Schalke 1 – 0 Bochum

Wolfsburg 2 – 2 Eintracht Frankfurt