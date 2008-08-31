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Spor

Hamburg'un muhteşem dönüşü

Bundesliga’nın üçüncü haftasına dün oynanan maçlar

31 Ağustos 2008 03:00

Dün akşam haftanın açılış maçında F.C. Köln, Karlsruhe deplasmanından üç puanla dönerek ilk üç puanını almıştı.

Monchengladbach 3 – 2 W.Bremen

Monchengladbach deplamanına giden Werder puansız döndü. 71. dakikada 3-0 geriye düşen Werder skoru 3-2 getirmeyi başarsa da son dakikalardaki beraberlik çabaları da sonuçsuz kaldı ve sahadan puansız ayrıldı.

Leverkusen 5 – 2 Hoffenheim

İki haftanın ardından ligin lideri olan Hoffenheim ise Leverkusen deplasmanından yenilgiyle ayrıldı. Gollü geçen maçta Leverkusen’in golleri sırası ile Haggui, Friedrich, Kiessling, Barnetta, Kiessling’den geldi. Hoffenheim gollerini ise Ibisevic ve penaltıdan Salihovic kaydetti.

Wolfsburg 2 – 2 Eintracht Frankfurt

Wolfsburg ise 1-0 geriye düştüğü Eintracht Frankfurt’u ağırladığı maçta skoru çevirmeyi ve öne geçmeyi başardı. Fakat skoru koruyamayan Wolfsburg maçın bitimine altı dakika kala Toski’nin golüne engel olamadı. İki takım birer puanla sahadan ayrıldı.

Bundeliga’da dün oynanan maçların sonuçları ise şöyle:

Bielefeld 2 – 4 Hamburg
Energie Cottbus 0 – 1 B.Dortmund
Leverkusen 5 – 2 Hoffenheim
Monchengladbach 3 – 2 W.Bremen
Schalke 1 – 0 Bochum
Wolfsburg 2 – 2 Eintracht Frankfurt

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