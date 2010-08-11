Hamburg'ta 3 kişiden biri göçmen

T24- Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan yaklaşık her 3 kişiden birinin göçmen kökenli olduğu ve göçmenlerin yüzde 19'unu oluşturan Türklerin birinci sırada yer aldığı bildirildi.



Bild gazetesinin internet sayfasında yer alan bir haberde, Hamburg'un bazı semtlerinde yaşayanların yüzde 70'inin göçmen kökenli olduğu belirtildi.



"Statistik Nord" adlı istatistik dairesi tarafından yapılan araştırmaya göre, 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla 487 bin 315 Hamburglunun göçmen kökenli olduğu ve göçmenlerin kent halkının yüzde 28'ini oluşturduğu ifade edildi.



Haberde, Hamburg'da yaşayan göçmenlerin başında yüzde 19 ile Türklerin geldiği, Türkleri yüzde 11 ile Polonyalıların izlediği kaydedildi.



Türklerin çoğunun Hamburg'un Mitte ilçesinde yaşadığı ve burada oturanların yüzde 12'sini oluşturduğu, bu ilçenin ayrıca kentte en fazla göçmenin yaşadığı yer olduğu belirtildi.



Hamburg'da göçmen çocuklar arasında da Türklerin ilk sırada yer aldığı, 15 yaşından küçük göçmenlerin yaklaşık dörtte birinin Türk kökenli olduğu bildirildi.



