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Spor

Hamburglu Gökhan Töre İstanbul'da İSTANBUL (A.A)

30 Aralık 2011 05:58

-Hamburglu Gökhan Töre İstanbul'da İSTANBUL (A.A) - 30.12.2011 - Almanya Ligi Bundesliga ekiplerinden Hamburg'un gurbetçi oyuncusu Gökhan Töre, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği oyuncular arasında yer aldığı bilinen Gökhan Töre, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin bu isteğini doğrularken, ''Galatasaray'dan teklif aldım fakat şu anda Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyorum. İleride inşallah Galatasaray beni yeniden ister, ben de Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamak isterim. Almanya'da memnunum ve orada olmaya devam edeceğim'' diye konuştu. Oyuncu, Türkiye'ye geliş nedeniyle ilgili bir açıklamada bulunmadı.

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