-Hamburgerinden iğne çıktı HONOLULU (A.A) - 14.10.2011 - ABD'de ünlü bir fast food zincirine ait restoranda hamburger yiyen biri, yemeğinden iğne çıktığını ve bu iğneyi yuttuğunu iddia ederek, şirkete dava açtı. İddiaya göre, Havai'de yaşayan bir Amerikan askeri olan Clark Bartholomew, Aralık ayında askeri bir kışladaki restorandan hamburger aldı ve evine gitti. Bartholomew'in yediği hamburgerin içindeki iğne diline battı. Amerikalı asker, ayrıca ince bağırsağında tespit edilen bir başka iğne nedeniyle 6 gün hastanede yattı. Bartholomew'in olayla ilgili olarak davayı bu hafta açtığı bildirildi. Şirket yetkilileri, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.