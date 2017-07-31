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Dünya
Deutsche Welle

Hamburg'daki soruşturmayı Federal Başsavcılık üstlendi

Hamburg'da bir süpermarkette bıçakla etrafına saldırarak bir kişiyi öldüren, 4 kişiyi de yaralayan saldırganla ilgili soruşturmayı Federal Başsavcılık üstlendi.

31 Temmuz 2017 20:56

Federal Başsavcılık konuyla ilgili olarak internet sayfasında açıklama yaptı. Açıklamada, 28 Temmuz'da Hamburg'daki Edeka süpermarkette bıçaklı saldırı düzenleyen 26 yaşındaki Ahmad A. hakkındaki soruşturmanın Federal Başsavcılık tarafından üstlenildiği belirtildi.

Federal Basavcılık açıklamasında "Zanlıya beş vakada cinayet, öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlamaları yöneltiliyor" denildi.

Başsavcılık açıklamasında ayrıca saldırganın radikal-İslamcı olabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Şu ana dek yapılan incelemelere bakıldığında, zanlının kendisini radikalleştirdiği görülüyor. Verdiği bilgiye göre bir süredir radikal İslamcı konularla ilgileniyor. Saldırıdan iki gün önce buna uygun bir yaşam sürmeye karar vermiş ve saldırı günü bu uğurda 'şehit' olmayı umut ederek böyle bir saldırı düzenlemiştir" denildi.

Ayrıca şu ana dek saldırganın IŞİD ya da başka bir terör örgütünün üyesi olduğuna dair bir kanıta ulaşılmadığı ifade edildi.

26 yaşındaki saldırganın 2015 Mart ayında Almanya'ya gelerek iltica başvurusunda bulunduğu ancak başvurunun reddedildiği bilgisi verildi.

Birleşik Arap Emirlikleri doğumlu Filistinli saldırgan 28 Temmuz'da Edeka süpermarkete giderek, bıçakla etrafa saldırmıştı. Saldırıda bir kişi yaşamını yitirmiş, biri ağır 4 kişi de yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan saldırgan vatandaşların yardımıyla kısa süre içinde yakalanmıştı.

Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote, saldırgan ile konuşan Eyalet Emniyet Teşkilatı ve Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın kendisini İslamcı olarak kayıtlara geçirdiğini ancak "cihatçı" olarak sınıflandırılmadığını bildirmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/ HT/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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