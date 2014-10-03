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Dünya
Deutsche Welle

Hamburg'daki mülteci yurdunda kötü muamele iddiaları

Almanya'da, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki mülteci skandalından sonra Hamburg'daki bir mülteci yurdunda da benzer iddialar ortaya atıldı.

03 Ekim 2014 12:31


Hamburg'daki bir mülteci yurdunda barınan çok sayıda mülteci, iki polis memuru ve güvenlik personelinin kendilerine kötü muamelede bulunduklarını öne sürdü. NDR televizyonunda yayınlanan Hamburg Journal programında mültecilerin şikayetlerine yer verildi.

Hamburg'daki mültecilerin başvuru sürecinde yerleştirildikleri ilk yurtlardan birinde, mültecilerin güvenlik görevlileri tarafından dövüldükleri, yerlerde sürüklendikleri ve üzerlerine basıldığıı belirtildi. Özellikle iki güvenlik görevlisine ağır ithamda bulunuldu. Bir mültecinin de eylül ayı ortalarındaki bir polis kontrolü sırasında hiç bir gerekçe gösterilmeden iki polis memuru tarafından yerde sürüklendiği ve polislerin yerde yatan mültecinin kafasına ayakla bastıkları belirtildi.

Haberler üzerine Hamburg emniyet sözcüsü, iddialar üzerine derhal soruşturma açıldığını açıkladı. Sözcü, şimdiye kadar yapılan araştırmalarda 15 Eylül'de yurttaki bir mültecinin güvenlik görevlisini tehdit ettiğini ve bunun üzerine iki polis tarafından gözaltına alındığının anlaşıldığını kaydetti. Alkollü olması nedeniyle tavırları tehlikeli bulunan bir diğer mültecinin de yine aynı şekilde gözaltına alındığı belirtildi.

Polis sözcüsü, mültecilerin kötü muameleye maruz kaldıklarına dair iddiaların eyalet emniyet teşkilatı tarafından incelemeye alındığını ve Hamburg polisinin tüm kanıtları değerlendireceğini açıkları.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya Kuzey Ren Vestfalya EyaletiHamburgHamburg JournalEylülWelle Türkçe DW/dpa GA/AG

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