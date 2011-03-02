-HAMBURG'DAKİ KAZADA CİNAYET ŞÜPHESİ HAMBURG (A.A) - 01.03.2011 - Almanya'nın Hamburg kentindeki Hamm semtinde dün akşam yerel saat ile 22.30 sıralarında yaşanan kazada cinayet şüphesi ortaya çıktı. Siyah renkli Mercedes marka bir otomobil, Hammer Landstrasse adlı Sokaktan bir ara sokağa girmek isterken yoldan geçen bir bisikletliye çarptı ve bisiklet sürücüsünün hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Daha sonra Audi A4 marka bir otomobile çarpan Mercedes otomobilde Arap kökenli Ali Chaied olay anında yaşamını kaybederken, Arap sürücünün yanında oturan Malatyalı Kenan Kipel (26) hafif yaralandı. Hamburg Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise, söz konusu sürücünün silahla vurulmuş olduğunun tespit edildiği, olay yerine yakın bir yerde ayrıca kılıç ve bir demir copun bulunduğu bildirildi. Bu arada St. Georg Hastanesine kaldırılan Kenan Kipel'in hayati tehlikeyi atlattığı ve yarın hastaneden taburcu olmasının beklendiği öğrenildi. Hamm semtinde oturan Kenan Kipel'in annesi ise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun hastanede olduğunu bu sabah öğrendiğini belirterek, ''Olay dün akşam olmuş. Hayatını kaybeden Ali oğlumun arkadaşıydı. Sık sık buluşurlar, görüşürlerdi. Oğlum dün akşam eve gelmedi. Bugün beni arayarak hastanede olduğunu söyledi. Ne olduğunu bilmiyorum. Oğlum sadece bir kaza olduğunu söyledi. Yolda giden bir bisikletliye çarpmamak için kaza olduğunu söyledi. Bunun dışında başka bir şey bilmiyorum'' dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.