Hamburg’daki G20 protesto kampına izin çıktı

Federal Anayasa Mahkemesi, Hamburg’da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak G20 Zirvesi’ni protesto etmek amacıyla kent dışından gelenlerin kalması için planlanan protesto kampına kısmen izin verdi.

Karlsruhe’de bulunan mahkeme, çarşamba günü, G20 karşıtlarının Hamburg’da bir protesto kampı kurmasının tamamen yasaklanmayacağına hükmetti.

Kampın organizatörlerinin başvurusunu değerlendiren Mahkeme, böylece Hamburg Yüksek İdare Mahkemesi’nin verdiği yasak kararını bozmuş oldu.

Anayasa Mahkemesi yargıçları, G20 Zirvesi vesilesi ile kurulmak istenen protesto kampının mümkün olduğunca geniş kapsamlı yapılmasına imkân tanınması gerektiğine hükmetti.

Ancak mahkeme, kampın kurulması planlanan Hamburg Şehir Parkı'nda (Stadtpark) oluşabilecek kalıcı hasarların önüne geçilmesi için kampın kapsamının daraltılabileceği, yükümlülükler getirilebileceği ve etkinliğin kentin bir başka bölgesine taşınabileceğine de hükmetti.

Anayasa Mahkemesi ayrıca güvenlik kaygılarının bir kenara bırakılamayacağını vurguladı ve güvenlik kurumlarının bu konuda karar vermede özgür olduğunun altını çizdi. Karar metninde "Protesto kampının bu bakımdan ne ölçüde kısıtlanabileceği ya da yasaklanabileceği bu kararın bir parçası değildir" ifadelerine yer verildi.

Antikapitalist Kamp'a 10 bin katılımcı bekleniyor

Anayasa Mahkemesinin bu kararı, protesto kampının organizatörlerinin kısmi başarısı olarak değerlendirildi. Zira yetkili mercilerin söz konusu kampa ne ölçüde izin vereceği henüz belirsizliğini koruyor.

G20 Zirvesi için kent dışından gelen protestocuların kalması için öngörülen "Antikapitalist Kamp"ın 30 Haziran ile 9 Temmuz arası kurulması planlanıyordu. Kampa dünyanın her köşesinden yaklaşık 10 bin katılımcı gelmesi ve kamp alanında 3 bin çadır kurulması bekleniyordu.

Şehir Parkı'nın bulunduğu yetkili idari bölge, bir süre önce yeşil alanın korunması gerekçesi ile kampın kurulmasını yasaklamıştı.

Organizatörlerin yasak kararına itirazını değerlendiren Hamburg İdare Mahkemesi ise "kampa tahammül edilmesi" gerektiğine hükmetmişti. Ancak Hamburg Yüksek İdare Mahkemesi ise bu kararı bozmuş ve kampı, gösteri yasasına uygun olmadığı gerekçesi ile yasaklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı G20 Zirvesi’ni protesto etmek amacıyla kurulması planlanan kampta organizatörler, kapitalizm karşıtı gösteriler düzenlemeyi hedefliyor.

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DPA/ BD/GA