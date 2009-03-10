'Hamburg'da Türkler fazla olacak endişesi'



Alman gazetesi Hamburger Abendblatt, Perşembe günü UEFA Kupası'nda oynanacak Hamburg-Galatasaray maçına geniş yer verdi. Hamburg'da yaşayan Türklerin çokluğuna dikkat çeken gazete, ''Hamburg taraftarları, statta Türklerin sayısının daha fazla olmasından endişe ediyor'' diye yazdı.



Galatasaray'ın UEFA Kupası 4. turunda 12 Mart Perşembe günü Hamburg ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde ''Hamburger Abendblatt'' adlı yerel gazete Almanca ve Türkçe bir makale yayınladı.



Christian Pletz tarafından kaleme alınan makalede, Almanya'da yaşayan Türklerin çeşitli yollardan bilet bulmaya çalıştığı belirtilirken, Hamburg taraftarlarının da Türklerin sayısının daha fazla olmasından endişe ettiği ifade edildi.



HAMBURG'DA 20 BİN GALATASARAYLI VAR



Gazete, söz konusu maçın haftanın en heyecanlı maçı olacağını, Hamburg'ta yaşayan yaklaşık 60 bin Türk arasında 20 bin Galatasaray taraftarı olduğunun tahmin edildiğini yazdı.



HAMBURG BORDEAUX'DAN DAHA İYİ



Hamburg'un Bordoeaux gibi takımlardan daha iyi olduğu savunulan haberde, bunun yanlış anlamaması gerektiği ve bunun küstahlıkla bir ilgisi olmadığı vurgulandı.



JOL TEDBİRLİ



Makaleyi yazan Christian Pletz, Hamburg Teknik Direktörü Martin Jol'un tedbirli olduğu ifade ederken, Jol'un İstanbul'daki rövanş karşılaşması için de Galatasaray'ın zayıf yanlarını araştıracağını ve oyuncularına farklı yollar göstereceğine inandığını kaydetti. Pletz ayrıca, ''Galatasaray şansını Bordeaux maçında harcadı bitirdi'' görüşünü savundu.



Alman ve Türk takımlarının maçlarının her zaman ayrı bir heyecana sahip olduğuna işaret eden Pletz, ''Maçın sonucu ne olursa olsun, Hamburg'tan sizlere şimdiden kocaman teşekkürler gönderiyoruz'' ifadesini kullandı.



Sakin ve huzurlu bir maçın gerçekleşmesini dileyen Pletz, Hamburg ve Galatasaray taraftarlarıyla 90 dakika boyunca birlikte olmaktan ve ''harika bir futbol şöleni kutlamaktan'' daha güzel bir şey olamayacağını kaydetti.



