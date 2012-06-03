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Dünya

Hamburg'da sokaklar savaş alanına döndü

Hamburg’da Neonazilere karşı 10 bin kişi yürüdü. Barikat kurmak isteyen sol gruplar polisle çatıştı.

03 Haziran 2012 04:33

Hamburg’da Neonazilere karşı 10 bin kişi yürüdü. Barikat kurmak isteyen sol gruplar polisle çatıştı.


Deutsche Welle'nin haberine göre, Almanya'nın Hamburg kentinde gösteri düzenlemek isteyen aşırı sağcı gruplara karşı binlerce kişinin katılımıyla yürüyüş yapıldı. Farklı siyasi partiler, sendikalar, kilise temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin katıldığı ve şehir merkezinde yapılan gösteri olaysız tamamlandı.

Wandsbek semtinde bazı radikal sol gruplar, yollarda barikatlar kurarak, Neonazilerin yürüyüşünü engellemek isteyince polisle karşı karşıya geldi. Sayıları 700'ü bulan otonom grupların çöp tenekelerini ateşe vermesi, polise molotof kokteyli ve taş atması üzerine çıkan olaylarda onlarca gösterici gözaltına alındı. En az 4 polis memuru yaralandı.

Hamburg, dün geceyi de gergin geçirdi. Hamburg polisi, gece 11 polis aracının kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandığını, bu araçların Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet polisine ait olduğunu belirtti.

KRV polisi, Hamburg'da aşırı sağcıların düzenlemek istediği yürüyüş ve yürüyüşe karşı gösteri yapmaya hazırlanan solcu gruplar ve vatandaşlar nedeniyle takviye amacıyla Hamburg'a çağrılmıştı

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