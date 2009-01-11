Hamburg’da rehberli seks turizmi

"Günah yolu" Reeperbahn

Seks konusu insanların her zaman ilgisi çekiyor ve turizm acenteleri da bunun farkında. Şehir turlarında mutlaka "seks" konulu bir etkinliğe yer veriliyor. Örneğin Berlin’de gece hayatının merkezi konumundaki muhitlere “Hayat kadınlarının izinden“ adlı rehberli turlar düzenleniyor.Ziyaretçiler bu turda, seks turizminin yeşerdiği 1920’lerdeki "çılgın dönem" ve eski Demokratik Alman Cumhuriyeti’ndeki fuhuş sektörü hakkında bilgilendiriliyor. Ancak Almanya’daki en ünlü seks turları Hamburg’da düzenleniyor. Rehberli turlarla, Hamburg kentinin erotik şovları, seks ve gece hayatıyla ünlü St. Pauli semtinden, “günah yolu“ olarak adlandırılan Reeperbahn üzerinden geçiliyor. Bu tur, Almanya’nın en çok rağbet gören rehberli turu olma iddiasında.Hamburg kentinin erotik şovları, seks ve gece hayatıyla ünlü semti St. Pauli'de Deutsche Welle muhabiri Susanne von Schenck bu tura katıldı. İşte izlenimleri:St. Pauli’de, Almanya’nın en ünlü karakolu olan Davidswache’nın tam önündeyiz. Rehberimiz Aspasia, "fuhuş turu" olarak da adlandırılan bu ilginç tura katılmak için Stuttgart ve Hamburg’dan başvuran yirmi kişinin hazır bulunup bulunmadığını kontrol ediyor. Ayrıca Aşağı Saksonya’dan bir şirketin çalışanları da tura katılanlar arasında. Katılımcıların çoğunluğu kadın:Aspasia, “Aspasia gerçek ismim değil, takma adım. Çünkü Aspasia Yunan Antik dönemininşahsiyetlerinden biri” sözleriyle isminin anlamına açıklık getiriyor.Aspasia'ya bakanlar, farklı tarihi dönemlere dair esintileri de kolayca fark edebiliyor: Antik dönemin Aspasiası’nın üzerinde, 19’uncu yüzyılda Hamburglu fahişelerin giydikleri geleneksel kıyafet var. Solgun sarı renkte ayak bileklerine kadar uzanan bir elbise ve neredeyse Hamburg semalarına kadar uzanacak kocaman bir şapka! Buna ister çılgınlık deyin, isterseniz özgün bir sentez...Buraya sadece buradaki 28 genelevde eğlenmek isteyen erkekler girebiliyor. Hamburg’un “en günahkâr bölgesinde” çalışan ancak fahişelik değil, rehberlik yapan Aspasia, kültür bilimi konusunda üniversite eğitimi almış.Böyle ilginç bir rehberli tur fikri, dört yıl önce Hollandalı Gerritje Deterding'in aklına gelmiş. Gerritje Deterding: “Bizler St. Pauli’deki fahişeler gibiyiz. Günün her saatinde, saat 21’den sonrası hariç görev yapıyoruz. Çok geç başlamıyoruz, gayet tabi ki bunun güvenlikle de ilgisi var.”Bu turda gerçek hayat kadınlarıyla tanışılmıyor. Onlara sadece uzaktan bakabiliyorsunuz. Rehber Aspasia, fotoğraf çekilmemesi konusunda da uyarıyor. Aspasia, "Lütfen fotoğraf çekmeyin; ileride duran pembe kıyafetli kadınlar aile albümünüz içersinde yer almak istemezler” diyor.Turun en dikkat çeken yerleri; dar ara sokaklar, Hans Albers Meydanı ve travestilerin durduğu Grosse Freiheit - yani Büyük Özgürlük Sokağı. En ünlü sokağın adıysa Herbertstrasse."Hayat kadınlarının izinden" konulu rehberli turlar ilgi topluyor. Bu sokağın başı ve sonunda çelikten duvarlar var ve buraya sadece 28 genelevde eğlenmek isteyen erkekler girebiliyor.Rehber Aspasia, sözler ve mimiklerle bir fahişeye ziyareti tasvir etmeye çalışıyor ve ekliyor: “Baylar, böyle bir kadına bir kez yaklaştıysanız siz de böyle bir yakınlaşma esnasında size gerçek kimliğini söylemeyeceğini de biliyorsunuzdur.”Giriş parası 30 Euro dolayında. Ancak asıl ilginç kısmı 75 Euro harcamayı göze aldıktan sonra başlıyor. Tur esnasında seks ile ilgili bilgilerin yanı sıra fahişelerin işleri tarihi bilgilerle harmanlanarak aktarılıyor. Sonunda eski bir genelevin merdivenlerinden yukarı çıkılıyor.İki saat süren tur bir birahanede son buluyor. Eğlenceli bir turun sonunda ortamı hiç de hoş bulmayan ziyaretçiler de oluyor: “Ayık bir kafayla bu bölgenin içersinde geçince ve bu sefaleti görünce, buna ancak sarhoş bir kafayla katlanabileceğinizi düşünüyorsunuz.”