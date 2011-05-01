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Dünya

HAMBURG'DA OLAYLI 1 MAYIS HAMBURG (A.A)

01 Mayıs 2011 15:51

-HAMBURG'DA OLAYLI 1 MAYIS HAMBURG (A.A) - 01.05.2011 - Hamburg 1 Mayıs'a olaylı başladı. Kentin Schanzenviertel semtinde çok sayıda göstericinin Kültür Merkezi Rota Flora'nın önünde çıkardığı olaylarda 11 güvenlik görevlisi yaralandı, 17 gösterici gözaltına alındı. Rota Flora'nın önünde toplanan yaklaşık 4000 gösterici kortejler eşliğinde "kente adalet" sloganı atarak Schanzenviertel semtinden Altona'ya doğru yürüdü. Hamburg ve çevre kentlerden yaklaşık 2300 güvenlik mensubunun görev yaptığı gösteride, gece yarısında göstericiler güvenlik görevlilerine taş, şişe ve çakmak attı. Göstericilere tazyikli su püskürten güvenlik mensupları, Schanzenviertel semtinde ''tehlikeli bölge'' ilan edilen bölgelerde yaklaşık 300 kişiyi kontrol altına aldı. Göstericiler ayrıca Alman Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir otomobili yaktı, bir otelin binasına boya attı, bir bankanın pencerelerini kırdı ve çöp bidonlarını ateşe verdi.  

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