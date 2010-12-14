-HAMBURG'DA ÖĞRENCİLER SPD BİNASINI İŞGAL ETTİ HAMBURG (A.A) - 14.12.2010 - Almanya'nın Hamburg kentinde yaklaşık 50 üniversite öğrencisi, üniversite harçlarını protesto etmek amacıyla Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Hamburg parti teşkilatı binasını kısa bir süre işgal etti. Kurt-Schmacher-Allee caddesinde bulunan parti binasını işgal eden üniversite öğrencileri, harçların kaldırılmasını talep etti. Öğrenciler ayrıca, Sol Parti Hamburg Eyalet Meclisi Grubu tarafından harçların kaldırılması için hazırlanan önergenin Perşembe günü Hamburg Eyalet Meclisi'nde oylamaya sunulacağına da işaret ederek, önergeye SPD'nin ve "Yeşil Alternatif Liste" (GAL) adlı Yeşiller Partisinin de destek vermesini istedi. "Harçlara Karşı Eylem Günleri" sloganıyla üniversite öğrencileri tarafından başlatılan eylemler kapsamında, Hamburg Eyalet Meclisi'nde Perşembe günü önergenin oylanması sırasında da Hamburg'da geniş katılımlı bir gösteri düzenleneceği bildirildi. Daha sonra olaysız bir şekilde dağılan eylemci öğrencilerden gözaltına alınan olmadı. Hamburg'da üniversite öğrencileri her sömestr için 375 avro ödüyor. SPD ve Yeşiller'in ise harçların kaldırılması yönünde Sol Parti'nin sunacağı önergeye destek vermek istemediği belirtiliyor.