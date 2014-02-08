Hamburg'da gözaltı



Bild gazetesinin haberine göre 13 yaşındaki bir çocuk binayı kundakladığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Almanya'nın Hamburg kentinde çoğunluğu mültecilerin barındığı bir binada çıkan yangında Pakistan kökenli 33 yaşındaki bir kadın ve altı ile yedi yaşlarındaki iki oğlu hayatını kaybetmişti. Yangında 27 kişi de yaralanmıştı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerde binanın önündeki bir çocuk arabasının ateşe verildiği tespit edilmişti. Yangının buradan elektrik dağıtım kutusuna, ardından da binaya sıçradığı tahmin ediliyor.

Pakistanlı mülteci ailenin 2002 yılından bu yana Almanya'da yaşadığı, anne ve çocukların duman nedeniyle boğulduğu, o sırada evde bulunmayan babanın ise yangın söndürme çalışmaları sırasında eve döndüğü belirtiliyor.

Hamburg’daki yangında hayatını kaybedenler için bugün kentte bir anma töreni düzenlenecek. Hamburg Belediye Başkanı Olaf Scholz gerek Hamburg kenti, gerekse yetkililerin özellikle yangına eşini ve çocuklarını kaybeden adama destek olmaları gerektiğini ifade etti.