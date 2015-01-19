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Spor

Hamburg'da forma giyen Tolgay Beşiktaş yolunda

Tolgay Arslan bu sezon Alman 1. Ligi Bundesliga'da 15 resmi maçta oynadı, 2 asist yaptı

19 Ocak 2015 09:43

Hamburg'da forma giyen Tolgay Arslan'ın menajeri Beşiktaş'la transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.

Almanya'da yayın yapan Mopo.de sitesinin haberine göre Beşiktaş 'ın transfer hedefinde bulunan Hamburg oyuncusu Tolgay'ın menajeri Türkiye 'ye geldi. Trabzonspor'un da transfer etmek istediği gurbetçi futbolcunun bordo mavili takıma gitmek istemediği, bu yüzden de menajerinin siyah beyazlı yöneticilerle görüştüğü bildirildi.

Tarafların, Tolgay'ın alacağı yıllık ücreti konuştuğu belirtilirken, Hamburg Kulübü'nün bu transferde zorluk çıkarmayacağı bildirildi. Siyah-Beyazlıların Tolgay için Alman kulübüne 500 bin Euro ödeyeceği öğrenildi.

Bu transferin Hamburg'un kamp yaptığı Dubai'den dönüşünde gerçekleşmesi bekleniyor. Hamburg, perşembe günü kamp yaptığı Dubai'den ayrılarak Almanya'ya dönecek.

Orta sahada görev yapan 25 yaşındaki Tolgay Arslan, hem Alman hem Türk pasaportu taşıyor. Borussia Dortmund altyapısında yetiştikten sonra 2009 yılında Hamburg'a transfer olan genç futbolcu, 2010-11 sezonunda Alemania Aachen takımında kiralık oynadıktan sonra Hamburg'a döndü.

Tolgay Arslan bu sezon 15 resmi maçta oynadı, 2 asist yaptı.

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