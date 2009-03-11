Hamburg Türk takımlarına yenilmedi



Galatasaray'ın UEFA Kupası'ndaki rakibi Hamburg, bugüne kadar Türk takımlarıyla oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



Galatasaray'ın UEFA Kupası 4. tur ilk maçında yarın karşı karşıya geleceği Almanya'nın Hamburg takımı, henüz Türk ekiplerine yenilmedi.



Avrupa kupalarında mücadele ettiği yıllarda başarılı bir performans gösteren Hamburg, 1997-98 sezonunda Intertoto Kupası'nda Samsunspor, 1999-2000 sezonunda yine Intertoto Kupası'nın yarı finalinde Trabzonspor ile eşleşti.



Hamburg, Samsunspor'u Almanya'da oynanan tek maçta 3-1 mağlup ederek eledi.



Alman ekibi, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sahadan 2-2 beraberlikle ayrılırken, rakibini evinde 4-1 yenerek, elemeyi başardı.



Türk takımlarına 9 gol atan Hamburg, kalesinde ise 4 gol gördü.



