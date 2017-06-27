Hamburg polisi: Zirveye katılan liderlerin korumaları kavgaya karışırsa gözaltına alınacak

Hamburg polisinden G20 zirvesine katılacak yabancı devlet görevlilerinin korumalarına yönelik yeni bir açıklama geldi. Hamburg Polis Müdürü Ralf Martin Meyer, 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'ta yapılacak G20 zirvesinde, korumaların kavgaya karışmaları ve göstericilere müdahale etmeleri durumunda, gözaltı dahil tüm önlemleri alacaklarını söyledi.

Bild gazetesine konuya ilişkin açıklama yapan Meyer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasındaki gibi korumaların kavgaya karışmalarına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Türk güvenlik birimleri ve diğer ülkelerin bu konuda uyarıldığını kaydeden Meyer, yeterli sayıda polis gücü bulunduğunu, zirve süresince böyle bir şey olmaması için dikkat edeceklerini söyledi. Herhangi bir durumda hemen müdahale edileceğine de belirten Meyer, “Böyle bir şeye müsaade etmeyeceğimizi bildirdik… Şayet birisi üçüncü şahıslara karşı zor kullanacak olursa, gerçekten gözaltı dahil, tüm önlemleri alırız. Çünkü bu adam yaralamadan başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.

G20 zirvesine katılacak yabancı devlet görevlilerinin korumaları kavgaya karışırsa, geçici gözaltı dahil tüm önlemleri alacaklarını açıkladı.