T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hamburg polisi: Zirveye katılan liderlerin korumaları kavgaya karışırsa gözaltına alınacak

"Böyle bir şeye müsaade etmeyeceğimizi bildirdik"

27 Haziran 2017 12:55

Hamburg polisinden G20 zirvesine katılacak yabancı devlet görevlilerinin korumalarına yönelik yeni bir açıklama geldi. Hamburg Polis Müdürü Ralf Martin Meyer, 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'ta yapılacak G20 zirvesinde, korumaların kavgaya karışmaları ve göstericilere müdahale etmeleri durumunda, gözaltı dahil tüm önlemleri alacaklarını söyledi.

Bild gazetesine konuya ilişkin açıklama yapan Meyer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasındaki gibi korumaların kavgaya karışmalarına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Türk güvenlik birimleri ve diğer ülkelerin bu konuda uyarıldığını kaydeden Meyer, yeterli sayıda polis gücü bulunduğunu, zirve süresince böyle bir şey olmaması için dikkat edeceklerini söyledi. Herhangi bir durumda hemen müdahale edileceğine de belirten Meyer, “Böyle bir şeye müsaade etmeyeceğimizi bildirdik… Şayet birisi üçüncü şahıslara karşı zor kullanacak olursa, gerçekten gözaltı dahil, tüm önlemleri alırız. Çünkü bu adam yaralamadan başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.

G20 zirvesine katılacak yabancı devlet görevlilerinin korumaları kavgaya karışırsa, geçici gözaltı dahil tüm önlemleri alacaklarını açıkladı.

 

ETİKETLER

ErdoğanKorumaABDAlmanyaAçıklamaG 20KatılmayacakGözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24