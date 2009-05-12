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Spor

Hamburg, Pandev’in peşinde

12 Mayıs 2009 15:21


Bundesliga ekiplerinden Hamburg’un Lazio’da oynayan Makedonyalı golcü Pandev ile ilgilendiği öğrenildi.



Lazio’daki geleceği her geçen gün daha da sorgulanmaya başlayan Goran Pandev, önümüzdeki yaz başka bir kulübe gidebilir.

Golcünün menajeri, Pandev’in Lazio’dan kesinlikle ayrılacağını söylerken Lazio Başkanı Claudio Lotito ise 25 yaşındaki oyuncunun takımda kalacağını belirtti

Tuttomercatoweb’in haberine göre Ivica Olic’in yerine golcü arayan Hamburg, Pandev için nabız yoklayacak

2004 yılından beri Lazio forması giyen Pandev, Serie A’da 50 gole imza attı. Bu sezon 13 golü bulunan Pandev, Sampdoria ile Çarşamba günü finalini oynayacakları İtalya Kupası boyunca takımını sırtlayan isim oldu.

FK Belasica’nın eski oyuncusunun adı aynı zamanda birkaç aydır Juventus ile de anılıyor.

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