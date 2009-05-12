Hamburg, Pandev’in peşinde



Bundesliga ekiplerinden Hamburg’un Lazio’da oynayan Makedonyalı golcü Pandev ile ilgilendiği öğrenildi.







Lazio’daki geleceği her geçen gün daha da sorgulanmaya başlayan Goran Pandev, önümüzdeki yaz başka bir kulübe gidebilir.



Golcünün menajeri, Pandev’in Lazio’dan kesinlikle ayrılacağını söylerken Lazio Başkanı Claudio Lotito ise 25 yaşındaki oyuncunun takımda kalacağını belirtti



Tuttomercatoweb’in haberine göre Ivica Olic’in yerine golcü arayan Hamburg, Pandev için nabız yoklayacak



2004 yılından beri Lazio forması giyen Pandev, Serie A’da 50 gole imza attı. Bu sezon 13 golü bulunan Pandev, Sampdoria ile Çarşamba günü finalini oynayacakları İtalya Kupası boyunca takımını sırtlayan isim oldu.



FK Belasica’nın eski oyuncusunun adı aynı zamanda birkaç aydır Juventus ile de anılıyor.



