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Spor

Hamburg ‘Novagol’ü istiyor

19 Mayıs 2009 18:19


Alman basını Köln'ün golcüsü Novakovic'in Hamburg'a transfer olacağını iddia ediyor.

Köln’ün gol makinesi Milivoje Novakovic’in gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Bu sezon fileleri 16 defa havalandırarak Christoph Daum’un gözdesi olan ‘Novagol’ özellikle Hamburg’un merceği altına girmiş gibi gözüküyor. Almanya’da yayımlanan Bild gazetesi, bir kez daha manşetlerine alarak futbolcunun Hamburg’a gideceğini iddia etti. Teknik direktör Martin Jol’ün ısrarla hücum hattına takviye istediği düşünülünce, Novakovic’in transferi çok da zor gözükmüyor.

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