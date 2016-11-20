Hamburg Hoffenheim deplasmanından puan çıkardı

Hamburg, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmiş görünüyor. Kuzey Almanya temsilcisi Bundesliga'da pazar günü oynanan 11. hafta maçında Hoffenheim ile 2-2 berabere kalarak bu zorlu deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı.

29 bin 512 kişinin izlediği maçın gollerini Hamburg adına günün başarılı isimlerinden Filip Kostic (28.) ve 61. dakikada Nikolai Müller (üst resim) atarken Lewis Holtby de asistleriyle konuk takımın etkili oyununa katkı sağlayan bir başka önemli isim oldu. Hoffenheim ise Sandro Wagner (45+1) ve Steven Zuber (49.) ile sonuca gitti.

Puan cetvelinin son sırasında yer alan Hamburg 11 hafta sonunda henüz galibiyetle tanışamasa da ligin namağlup iki ekibinden biri olan Hoffenheim karşısında sergilediği etkili ve gayretli futbolla gelecek için taraftarlarına umut verdi. Hamburg teknik direktörü Markus Gisdol 2,5 yıl çalıştırdığı eski takımına karşı çıktığı maçta takımına puan kazandırırdı.

Gisdol Hoffenheim'ın başındayken yardımcılığını yapan Julian Nagelsmann ise şimdi teknik direktör olarak Hoffenheim'a en iyi sezonlarından birini yaşatıyor. 11 hafta sonunda namağlup unvanını koruyan mavi-beyazlılar yeni bir kulüp rekoruna imza attı.

Karşılaşmayı değerlendiren Hamburg teknik direktörü Gisdol; "Enteresan ve heyecan veren bir maç izledik. Bugün takım olarak iyi bir oyun ortaya koyduk. Bu anlamda taraftarımızı da yeniden heyecanlandırdık. Bu bizim için çok önemli bir adım” diye konuştu. Sonuçtan memnun olmadığını ifade eden Hoffenheim teknik direktörü Nagelsmann ise skorun bu şekilde olmasına kendilerinin sebep olduğunu söyledi.

21 puanla 5. sırada yer alan Hoffenheim 12. haftada Mönchengladbach deplasmanına gidecek. 3 puanla puan cetvelinin son sırasında yer alan Hamburg ise Werder Bremen'i ağırlayacak.

Bundesliga'da 11. haftanın son maçı şu sıralarda Werder Bremen ile Eintracht Frankfurt arasında oynanıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/sid, UÇ