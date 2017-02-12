Hamburg Havaalanı’nda alarm

Pazar günü öğle saatlerinde Hamburg Havaalanı geçici süreyle tamamen kapatıldı. El bagajlarının kontrol edildiği bölgede keskin koku, yolcuların gözlerinde yanma ve öksürük nedeniyle alarm verildi.

İtfaiye sözcüsü, söz konusu şikayetlerin yaklaşık 53 kişide tespit edildiğini ve tedavi altına alındıklarını bildirdi. Ancak yaşananların "hafif yaralanma” kategorisinde değerlendirildiği kaydedildi. Bazı yolcularda ise mide bulantısı şikayeti bulunduğu belirtildi. Tüm yolcuların güvenli bir bölgeye götürüldüğü kaydedildi.

İtfaiye sözcüsü ayrıca, solunum yollarını tahriş eden bir maddenin klima üzerinden güvenlik kontrolleri yapılan bölgeye ulaşmış olabileceğini belirtti. Ancak bu henüz teyit edilemedi. Soruşturma sürüyor.

Almanya saatiyle 12:32'de tamamen kapatılan ve yaklaşık bir saat kapalı kalan havaalanı yeniden uçuşlara açıldı. Alarm durumu saat 13:45'te sona erdi.

Olay sırasında kaç uçuş ve yolcunun olumsuz etkilendiği henüz net değil. Hamburg Havaalanı'nda pazar günü toplam 334 kalkış ve iniş planlanmıştı.

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AFP, BS/HT