Hamburg darma dağın!..



Galatasaray'ın UEFA Kupası'ndaki rakibi Hamburg, Bundesliga'da Borussia Monchengladbach'a deplasmanda 4-1 yenildi.



Bundesliga'nın 23. haftasında Galatasaray'ın UEFA Kupası'ndaki rakibi Hamburg, Borussia Monchengladbach'a konuk oldu.



Ev sahibi ekip karşılaşmanın 24. dakikasında Friend'in attığı golle öne geçti. Hamburg 29. dakikada Petric'in attığı golle eşitliği yakalarken, Levels 42'de Monchengladbach'ı yeniden öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.



İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi ekip 53. dakikada Brouwers'in attığı golle skoru 3-1'e taşırken, 65. dakikada kazanılan peanltıyı gole çeviren Marin maçın sonucunu belirledi ve Borussia Monchengladbach Hamburg karşısında sahadan 4-1 galip ayrıldı.



Düşme hattından kurtulmaya çalışan Monchengladbach puanını 19'a yükseltirken, 42 puanda kalan Hamburg 5. sıraya geriledi.



HAMİT GOL ATTI, SAKATLANDI



Bundesliga'da zirve mücadelesi veren Bayern Münih, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Hannover'i 5-1 mağlup etti.



Hannover'in golü 15. dakikada Stajner'den gelirken, Bayern Münih'in gollerini 20. dakikada Van Buyten, 25. dakikada Klose, 34. dakikada Hamit Altıntop, 73. dakikada Podolski ve 89. dakikada Demichelis attı.



Bu arada karşılaşmada sakatlanan Hamit Altıntop'un 2-3 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi.



ÇAĞDAŞ'IN GOLÜ YETMEDİ



Bundesliga'da forma giyen bir başka Türk futbolcu Çağdaş Atan'ın takımı Energie Cottbus sahasında Hertha Berlin'e 3-1 yenildi.



Ev sahib ekip karşılaşmanın 21. dakikasında Çağdaş'ın attığı golle öne geçerken, Hertha Berlin 24, 44 ve 88. dakikalarda Voronin'in attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrılmayı bildi.



TOPL U SONUÇLAR



Bayern Münih: 5 - Hannover: 1

Energie Cottbus: 1 - Hertha Berlin: 3

Hoffenheim: 0 - Werder Bremen: 0

Monchengladbach: 4 - Hamburg: 1

Stuttgart: 2 - Borussia Dortmund: 1

Wolfsburg: 1 - Karlsruhe: 0



