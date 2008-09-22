Hamburg bu kez sıçrayamadı!



Lige en iyi başlangıç yapan takımlardan biri olan Hamburg, zorlu Wolfsburg deplasmanında 3-0 mağlup olarak taraftarını üzdü. Geçen iki haftada 2-0 geriye düşmesine rağmen rakiplerini devirmeyi başaran Hamburg, bu kez sahadan puansız ayrıldı.



Sezona flaş bir başlangıç yapan ve 4 haftada 10 puan toplayan Hamburg, Wolfsburg deplasmanında hiç ummadığı bir skorla mağlup oldu. Rakibi karşısında fazla varlık gösteremeyen Hamburg, ilk 30 dakikada yediği gollerle 3-0 geriye düştü. Ev sahibi ekibin golleri Dejagah, Madlng ve Grafite’den geldi.



Konuk ekip geri kalan 60 dakikada farkı azaltmak için uğraşsa da Wolfsburg defansını aşamadı ve eve farklı mağlup olarak döndü. Böylece Bundesliga’daki ilginç sonuçlara bir yenisi daha eklenmiş oldu.

