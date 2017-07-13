Hamburg Belediye Başkanı Scholz'e destek

Adalet Bakanı Heiko Maas, G20 Zirvesi sırasındaki protestolara şiddet karışması nedeniyle Hamburg'un Sosyal Demokrat Partili (SPD) Belediye Başkanı Olaf Scholz'a yönelik "istifa" çağrılarını yanlış bulduğunu açıkladı.

Maas, zirvenin siyasi sorumluluğunun tek başına Hamburg'da olmadığının altını çizdi. Bakan, Hamburg'a Avrupa genelinden şiddete meyilli protestocuların geldiğini söyleyerek, "Asıl önemli olan bu göstericilerin Almanya'ya seyahatinin engellenmesi" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Olaf Schoz'a tam destek verdi. Fransa Cumhurbaşkanı, Schulz'un haksız yere saldırılara maruz kaldığını söyleyerek, "Kendisi harika bir Belediye Başkanı. G20 Zirvesi'ni çok cesur biçimde hazırladı" dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Başkanlık Divanı üyesi Jens Spahn ise Nordwest Zeitung'a yaptığı açıklamada, Sosyal Demokrat Parti'yi eleştirdi. Spahn Hamburg ve Berlin'de Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti'nin solculara gözlerini kapadığı eleştirisini dile getirdi.

Scholz özür dilemişti

Hamburg Belediye Başkanı Olaf Schoz Scholz protestolara şiddet karıştığı eleştirileriyle ilgili yaptığı açıklamada, Hamburg kentinin güvenliğinden sorumlu olduğunu ancak aldıkları güvenlik önlemlerinin yeni boyutlar kazanan şiddet eylemlerini önlemeye yetmediğini teslim etti. Scholz "Olanlardan ötürü tüm Hamburglulardan özür diliyorum" ifadesini kullandı.

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dpa/HT/GA