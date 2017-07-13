T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Hamburg Belediye Başkanı Scholz'e destek

G20 Zirvesi protestolarındaki şiddet olayları nedeniyle istifa etmesi talep edilen Hamburg Belediye Başkanı Olaf Scholz'a siyasetçilerden destek geldi.

13 Temmuz 2017 12:11

Adalet Bakanı Heiko Maas, G20 Zirvesi sırasındaki protestolara şiddet karışması nedeniyle Hamburg'un Sosyal Demokrat Partili (SPD) Belediye Başkanı Olaf Scholz'a yönelik "istifa" çağrılarını yanlış bulduğunu açıkladı.

Maas, zirvenin siyasi sorumluluğunun tek başına Hamburg'da olmadığının altını çizdi. Bakan, Hamburg'a Avrupa genelinden şiddete meyilli protestocuların geldiğini söyleyerek, "Asıl önemli olan bu göstericilerin Almanya'ya seyahatinin engellenmesi" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Olaf Schoz'a tam destek verdi. Fransa Cumhurbaşkanı, Schulz'un haksız yere saldırılara maruz kaldığını söyleyerek, "Kendisi harika bir Belediye Başkanı. G20 Zirvesi'ni çok cesur biçimde hazırladı" dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Başkanlık Divanı üyesi Jens Spahn ise Nordwest Zeitung'a yaptığı açıklamada, Sosyal Demokrat Parti'yi eleştirdi. Spahn Hamburg ve Berlin'de Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti'nin solculara gözlerini kapadığı eleştirisini dile getirdi.

Scholz özür dilemişti

Hamburg Belediye Başkanı Olaf Schoz Scholz protestolara şiddet karıştığı eleştirileriyle ilgili yaptığı açıklamada, Hamburg kentinin güvenliğinden sorumlu olduğunu ancak aldıkları güvenlik önlemlerinin yeni boyutlar kazanan şiddet eylemlerini önlemeye yetmediğini teslim etti. Scholz "Olanlardan ötürü tüm Hamburglulardan özür diliyorum" ifadesini kullandı.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/HT/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

G20 ZirvesiHamburg Belediye Başkanı Olaf ScholzBakanı Heiko Maas G20 ZirvesiHamburg Sosyal Demokrat PartiliBelediye Başkanı Olaf ScholzHamburgHamburg AvrupaAlmanyaCumhurbaşkanı Emmanuel MacronOlaf SchozCumhurbaşkanı Schulz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24