-HAMA'YI TANKLAR KUŞATTI HAMA (A.A) - 08.08.2011 - Suriye'nin kuzeyindeki Hama kenti ve çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve kentin çevresine tankların konuşlandırıldığı göze çarpıyor. Hama'nın ve İdlib kentine bağlı Muaaret el Numan ilçesinin çevresine tanklar konuşlandırıldı. Hama'da evlerin çatılarında bulunan askerler dikkati çekiyor. Hama kentinde birçok binanın top ateşinde isabet aldığı, balkon ve çatıların yıkıldığı gözlendi. Kuzeydeki ilçe ve kentin girişinde askeri kontrol noktaları oluşturuldu, kentin ve ilçenin çevresine tanklar konuşlandırıldı, bazı tank birlikleri ise zeytin bahçelerine mevzilendi. Başkent Şam'ın girişinde de askeri kontrol noktaları kuruldu. Kente giren ve çıkan araçlar kontrol ediliyor.