T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hamas'tan Kudüs'ü kurtarma çağrısı

Hamas, Arap liderleri ''Kudüs'u İsrail işgalinden kurtarmak için çabalarını seferber etmeye'' çağırdı.

26 Mart 2010 02:00

T24 - Hamas'ın, Suriye'nin başkenti Şam'daki sorumlularından İzzat El Ruşok, Arap liderleri ''Kudüs'u İsrail işgalinden kurtarmak için çabalarını seferber etmeye'' çağırdı.

El Ruşok, yarın Libya'nın Sirte kentinde toplanacak Arap Birliği zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, ''Kudüs'u kurtarmak ve Siyonistlerin saldırılarını durdurmak için uluslararası topluma baskı yapmak ve çabaları seferber etmek amacıyla gerçek bir Arap iradesi ortaya koymak lazım'' ifadesini kullandı.

Hamas'ın siyasi büro üyelerinden olan El Ruşok, Arap liderlere ''İsrail hükümeti tarafından dayatılan tehditlere karşı gelmek için sorumlu ve yararlı tavırlar benimseme'' çağrısında da bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Türkiye hukuku AİHM kararını yok sayıyor; Osman Kavala AKP iktidarının...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24