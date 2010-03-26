Hamas'tan Kudüs'ü kurtarma çağrısı

T24 - Hamas'ın, Suriye'nin başkenti Şam'daki sorumlularından İzzat El Ruşok, Arap liderleri ''Kudüs'u İsrail işgalinden kurtarmak için çabalarını seferber etmeye'' çağırdı.



El Ruşok, yarın Libya'nın Sirte kentinde toplanacak Arap Birliği zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, ''Kudüs'u kurtarmak ve Siyonistlerin saldırılarını durdurmak için uluslararası topluma baskı yapmak ve çabaları seferber etmek amacıyla gerçek bir Arap iradesi ortaya koymak lazım'' ifadesini kullandı.



Hamas'ın siyasi büro üyelerinden olan El Ruşok, Arap liderlere ''İsrail hükümeti tarafından dayatılan tehditlere karşı gelmek için sorumlu ve yararlı tavırlar benimseme'' çağrısında da bulundu.

