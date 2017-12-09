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Dünya

Hamas'tan Kudüs için yeni çağrı

Dün "Öfke Günü" ilan edilmiş, protestolarda iki kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı

09 Aralık 2017 14:28

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in resmi olarak başkenti tanıma kararı sonrasında dünü "Öfke Günü" ilan eden Hamas, intifada çağrısını yineledi. Hamas, Filistin halkına Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de sınıra yakın noktalarda toplanmaya ve Kudüs'ü savunmak için İsrail ordusuyla çatışmayı sürdürmeye çağırdı.

CNN'de yer alan habere göre Hamas'tan yapılan açıklamada, halka tüm grup ve direnişçileriyle adil talepleri gerçekleşinceye kadar intifadayı sürdürmeye çağrısında bulunuldu. Filistinlilerin gücünü, birlik ve beraberlikten aldığı vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle direniş sancağı altında herkesi birleşmeye çağırıyoruz. Filistin halkı, haklarını geri alıncaya kadar intifadayı sürdürecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Arap ve İslam dünyasından, Filistin halkına destek vermesi ve İsrail ile ABD'nin gerçek yüzünün ortaya çıkarılması için gayret göstermesi istendi. Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

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