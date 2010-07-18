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Dünya

Hamas'tan kadınlara nargile yasağı...

Gazze'deki Hamas yönetimi, kafelerde kadınların nargile içmesini yasakladı.

18 Temmuz 2010 03:00

T24 - İsrail'in 2006 yılındın bu yana ablukaya aldığı ve ambargo uygladığı Gazze'de "iktidar"ın ismi Hamas, dini kurallara aykırı olması ve boşanmalara yol açtığı gerekçesiyle kadınların nargile içmesini yasakladı.

Gazze'deki Hamas yönetimi, kafelerde kadınların nargile içmesini yasakladı.

Hamas'ın sivil kıyafetli güvenlik görevlileri, kadınların nargile içmesini yasaklayan talimatı Gazze kentindeki kafelere dağıttı.

Polis sözcüsü, nargile içmenin dini kurallara aykırı olduğunu ve bunun boşanmalara da yol açtığını iddia etti.

Tüm Ara dünyasında olduğu gibi, Gazze'de de kafelerde nargile içmek hem erkekler, hem de kadınlar arasında yaygın.

Gazze'nin kontrolünü 2007'de ele geçiren Hamas, yakın zamanda kadın kuaför salonlarında erkeklerin çalışması yasaklamış, bir güzellik yarışmasının düzenlenmesinin de iptal edilmesini sağlamıştı.

İsrail'in yaklaşık 4 yıldır ambargo uyguladığı Gazze'de iktidarın ismi Hamas, geçtiğimiz yıl kadınların motosiklet kullanmasını da yasaklamıştı.

Ayrıca polis, genç çiftleri sorgularken, evli olmayanları da gözaltına alıyor.


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