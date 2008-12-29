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Dünya

Hamas'tan İsrailli liderlere suikast tehdidi

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği operasyona karşı, İsrailli liderlere suikast düzenleme tehdidinde bulundu

29 Aralık 2008 02:00

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği operasyona karşı, İsrailli liderlere suikast düzenleme tehdidinde bulundu.

Üst düzey Hamas yetkililerinden Fetih Hamad, özellikle İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni ve Savunma Bakanı Ehud Barak'a karşı suikast düzenleyecekleri tehdidini savurdu.

Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi ile Arap dünyasında, Hamas'a karşı ortak tavır alan ülkelerin liderlerinin de peşinde olacaklarını söyleyen Hamad'ın bu sözleriyle adını vermemekle birlikte, özellikle Mısır'ı kastettiği belirtiliyor.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in operasyonu ile ilgili olarak, doğrudan olmasa bile Hamas'ı suçlayarak, onları ateşkeste mutabık kalmaları için uyardığını söylemişti. Abbas, "Hamas'ı uyardık. Gelebilecek olan tehlikenin kuvvetli olacağını anlattık. İsrail'in potansiyel saldırısını önlemenin yollarını aradık, ama maalesef olan oldu. Bu katliam önlenebilirdi" demişti.

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