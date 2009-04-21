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Dünya

Hamas'tan İsrail'e tehdit

21 Nisan 2009 00:33

Hamas'ın Suriye'de sürgünde yaşayan lideri Halid Meşal, yeni İsrail askerleri kaçırma tehdidinde bulundu.

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen bir gösteride konuşan Meşal, önceliklerinin, İsrail cezaevlerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması olduğunu, bunlara karşılık yeni İsrail askerleri kaçırmanın seçenekleri arasında bulunduğunu söyledi.

Mısır, 2006'da kaçırılan İsrail askeri Gilad Şalit'in serbest bırakılmasını sağlamak için İsrail ile Hamas arasındaki arabuluculuk yapıyor. Görüşmeler geçen ay kesilmişti. Hamas, Şalit karşılığında İsrail cezaevlerindeki 1200 Filistinlinin serbest bırakılmasını istiyor.

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