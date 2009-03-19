Hamas'tan İsrail'e tehdit

Hamas, Batı Şeria'da kimi Hamas liderlerinin yeniden tutuklanmasının, Gazze'de esir bulunan İsrailli asker Gilad Şalit'e zarar verebileceği uyarısında bulundu.



Hamas sözcülerinden Eymen Taha, El Arabiye Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Şalit, güvenlik içinde otururken, bizim (İsrail cezaevlerinizdeki) tutuklularımıza ve liderlerimize zarar verilmesine razı değiliz" derken, "Bizim ona muamelemiz de aynı olacak" tehdidinde bulundu.



İsrail askerleri, bu sabah, aralarında Hamaslı eski başbakan yardımcısı Nasreddin Şair, 4 milletvekili ve 1 üniversite profesörünün de bulunduğu 10 Hamas mensubunu tutuklamışlardı.



Tutuklamaların, İsrail ile Hamas arasında, Mısır'ın arabuluculuğunda Kahire'de yürütülen tutuklu takasına ilişkin görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından gelmesine dikkat çekiliyor.



Taha ayrıca, İsrail cezaevi yetkililerinin, Hamaslı tutukluların televizyon ve radyolarını toplamalarını da eleştirerek, bunun grubu etkilemeyeceğini söyledi. Uygulama, özel bir komisyonun, Şalit ile ilgili görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından İsrail'de tutuklu Filistinliler'in kimi haklarından yoksun bırakılmasını hükümete tavsiye etmesi üzerine başlatılmıştı.



İsrail Savunma Kuvvetleri'nce yapılan açıklamada ise, tutuklananların Hamas örgütü yönetiminin yeniden toparlanmasına çalıştıkları öne sürülmüştü. Gazze'deki Hamas liderlerinden Ahmed Bahar, tutuklamaları "Siyonist işgalinin gayriahlaki bir şantajı" sözleriyle eleştirdi.



Hamas liderlerinden Müşir El Masri de tutuklamaların ve cezaevindeki Hamaslılar'a yönelik tutumun, Şalit ile ilgili sorunun çözülmesi olasılığına zarar verdiğini bildirdi. El Masri, "İsrail'in taktikleri, Şalit konusunu riske atıyor" deyip, "Filistinli tutuklular ışığı görmediği sürece, Gilat Şalit de günyüzü görmeyecek" diye konuştu.



El Masri, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, Hamas liderlerinin tutuklanmasının "tehlikeli sonuçlar doğurabileceği" uyarısında da bulundu.



Öte yandan, Gazze'deki El Fetih'e bağlı El Aksa Şehitleri Tugayı'nın, sabah saatlerinde, grubun üyesi 2 militanın Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde, sınır yakınında bir füze saldırısında öldüğü yolundaki iddiasına İsrail ordusu, "İsrail tarafından herhangi bir saldırı düzenlenmediğini" belirterek karşılık verdi.

