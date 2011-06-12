-HAMAS'TAN, FEYYAD'IN BAŞBAKANLIK ADAYLIĞINA RET GAZZE (A.A) - 12.06.2011 - Hamas, Selam Feyyad'ın rakibi El Fetih tarafından geçiş hükümetinin başbakanlık görevine aday gösterilmesini reddetti. Hamas sözcülerinden Sami Ebu Zuhri, 16 Mayıs'ta Kahire'de yapılan son toplantıda, hükümeti idare için Selam Feyyad'ın seçilmesini reddettiklerini El Fetih'e bildirdiklerini belirtti. Zuhri, "El Fetih merkez kurulu tarafından Selam Feyyad'ın belirlenmesi yalnızca El Fetih'in seçimidir, başbakan konsensüsle seçilmeli" diye konuştu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki El Fetih hareketi dün akşam yaptığı toplantının ardından, Hamas'la yapılan birlik anlaşması çerçevesinde kurulacak geçiş yönetiminin başına Başbakan Selam Feyyad'ı aday gösterdiğini açıklamıştı. El Fetih ve Hamas, birlik hükümeti kurulması konusunda geçen ay tarihi anlaşmayı imzalamıştı. El Fetih ve Hamas'ın kabinenin oluşumunu görüşmek üzere salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanması bekleniyor. Feyyad, El Fetih'le Hamas arasında kurulan, ancak uzun ömürlü olmayan birlik hükümetinin dağılmasının ardından 2007'de başbakan olmuştu.